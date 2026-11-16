Kast homenajeó a Ho Chi Minh, revolucionario marxista al que en el pasado llamó "genocida"

En medio de la gira presidencial a Vietnam, han resurgido una serie de tuits antiguos del Presidente José Antonio Kast en los que criticaba a Ho Chi Minh, histórico líder del país asiático.

El Mandatario, como parte de las actividades protocolares de la visita, entregó una ofrenda floral al líder comunista, lo que desató críticas en redes sociales.

En noviembre de 2017, respondiendo a una publicación en la que la entonces Presidenta Michelle Bachelet calificaba a Ho Chi Minh como uno de sus "líderes favoritos", Kast replicó: "23 años duró la dictadura de Ho Chi Mihn. Sólo en las Matanzas del Hué, murieron más de 2.000 personas a manos del Vietcong, grupo fundado por Ho Chi Mihn que por si soló asesinó a más de 30.000 civiles en Vietnam".

Posteriormente, en septiembre de 2020, el ahora Mandatario escribió: "Muchos horrorizados por el supuesto uso político del 'Derecho de vivir en paz' de Victor Jara, olvidan que la canción es en verdad un homenaje al genocida de Ho Chi Minh que asesinó a millones de vietnamitas y camboyanos en su sangrienta dictadura y su influencia en Asia".

El Mandatario no ha realizado referencia a estos posteos y durante esta jornada comentó que "la historia de la relación entre Chile y Vietnam se ha construido con la cooperación y una visión compartida acerca de la importancia de integrarnos al mundo. Nos une el deseo incansable de trabajar por el bien de nuestros pueblos".

"Vietnam es un ejemplo de dinamismo económico, desde Chile miramos este proceso con especial interés, porque también somos un país que apostó por integrarse al mundo y que construyó una sólida experiencia exportadora", añadió.

Desde la delegación presidencial descartan algún tipo de incomodidad por esta materia y aseguran que la entrega de la ofrenda es parte de las actividades normales de una visita protocolar.