Experto: Kast visitó países con muchos problemas, donde tampoco las soluciones han sido efectivas

Publicado:
Llévatelo:
El analista político Felipe Vergara, de la Universidad Andrés Bello, reflexionó en Cooperativa sobre la reciente visita del Presidente electo, José Antonio Kast, a Centroamérica y apuntó que se trata de "giras interesantes, sin grandes resultados".

"La parte importante de las giras que ha tenido han sido por seguridad. Fue a a Argentina, ahí se le vio con la motosierra, que creo que fue un acto desafortunado; después Perú, a ver tema migratorio, volvió con la propuesta del corredor humanitario y Perú días después, niega ese corredor; estuvo en Ecuador, a ver temas de seguridad, y hoy día Ecuador está teniendo los niveles de inseguridad y de violencia más altos del continente. Entonces, ha ido a países que están con muchos problemas, donde tampoco las soluciones han sido efectivas, pero son países que tienen afinidad ideológica" con Kast, planteó el experto.

En ese sentido, señaló que en el próximo viaje a Europa del futuro Mandatario, que realizará en el marco del efecto Trump en el continente: "Hay que ver este rol estadista que se le está tratando de transmitir, ver cómo van a enfrentar conflictos como ese, más allá de los vínculos que puedan haber entre Chile y esos tres países que siempre han sido bastante estables y buenos".

