Kast: Las medidas que tomemos pueden molestar, pero se tienen que hacer

El Presidente José Antonio Kast advirtió que con su Gobierno van "a tomar decisiones difíciles, con transparencia" y enfatizó que "no van a retroceder", en caso de que medidas impopulares provoquen malestar y protestas sociales, porque las decisiones "pueden molestar", pero son cosas que "se tiene que hacer".

En una entrevista a La Tercera, el Mandatario fue consultado sobre cómo lidiará con iniciativas que podrían no ser respaldadas por la ciudadanía, como los eventuales cambios al Mepco, los indultos a uniformados condenados por violaciones a DD.HH., su plan de reconstrucción -que involucra límites a la gratuidad y rebajas de impuestos a empresas- o el retiro desde Contraloría de más de 40 decretos ambientales.

"Todas las manifestaciones públicas son razonables y aceptables, (pero) primero veamos si son protestas que tienen fundamento real o son protestas políticas. Porque yo he visto críticas más bien a nivel de dirigentes políticos, no a nivel de la ciudadanía", contestó Kast.

"De hecho, eso es lo mismo que genera en la ciudadanía más distancia con lo político. Porque incluso antes de que entre un proyecto de ley, algunos sacan conclusiones y no se toman los tiempos para esperar que mostremos lo que de verdad vamos a hacer", lamentó.

"Nosotros primero vamos a cuidar a los chilenos, y a los chilenos más vulnerables. Pero vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder", aseveró el Presidente.

Críticas a deudores CAE y visión de restauración nacional

El Mandatario defendió el fin del apoyo al FES -uno de los proyectos emblema del Gobierno de Gabriel Boric- y aseguró que, como Administración, quieren "recuperar la calidad de la educación en Chile y el nivel de empleo, más que marcar la diferencia" con su antecesor.

"Ellos ya tuvieron su oportunidad, lo hicieron mal en esas áreas. Cuando hablamos del tema del CAE, entendemos que hay personas que requieren el apoyo fuerte del Estado para salir adelante, pero firmaron un acuerdo y no lo están cumpliendo. Y no lo están cumpliendo porque no quieren cumplirlo, no porque no tengan los medios", sostuvo.

"¿Por qué cada uno (de estos deudores) no va y dice 'me he equivocado, tomé una mala decisión, me dieron malas señales, estaba esperando una condonación'?", cuestionó.

Respecto a su plan de reconstrucción -que desde el mundo político se ve más como una propuesta de restauración nacional-, Kast enfatizó que "no se entiende una cosa sin la otra. Si no recuperamos la cultura del trabajo bien hecho, de hacerse responsable por las acciones que uno lleva adelante, ¿cuándo vamos a recuperar el orden si hay personas que van destruyendo lo que van encontrando en su paso?".

"Reconstruir la soberanía de Chile pasa por cerrar las fronteras a la inmigración ilegal. Y por eso una acción concreta y directa, material, es el tema de comenzar a construir las zanjas, que es parte de un plan de recuperar el orden para enfrentar el crimen organizado", indicó el Presidente.

Mepco: Populismo "es mantener las cosas como están"

Sobre los eventuales cambios al Mepco que presentará su Gobierno durante la semana, el Jefe de Estado expresó que "cuando uno se ve sometido a una situación que no depende de uno y que lleva el valor, en este caso del petróleo, al doble de su precio por algún hecho inesperado, claro que uno tiene que tomar medidas de ajuste".

"Hay que hablar con la verdad: una salida populista podría ser que vamos a mantener las cosas como están. Es evidente que no se pueden mantener las cosas como están si el precio del petróleo se duplica", subrayó.

"Aquí aparece un hecho inesperado que afecta a todos. Y aquí lo único que uno no puede hacer es tratar de engañar a las personas, tiene que hablar con la verdad. Eso, claro, puede generar un impacto en la ciudadanía y en algún momento alguien se puede molestar, sí, pero uno no puede dejar de decir las cosas que tiene que hacer", sostuvo Kast.

Indultos: "Estoy buscando el reencuentro, la unidad"

Consultado sobre si tiene un ánimo revanchista al momento de retirar el proyecto de negociación ramal y los decretos medioambientales, el Mandatario lo descartó y defendió que su Ejecutivo "tiene una meta clara: el pleno empleo. Les falta conocer el país: si cualquiera de los diputados que está defendiendo la negociación ramal hiciera los recorridos que yo he hecho por Chile y se da cuenta de lo que es una pyme, una mediana empresa, una gran empresa, quizás cambiaría de opinión".

En cuanto a los indultos, justificó que está "buscando el reencuentro y la unidad de nuevo": "Todos hemos pasado por momentos difíciles. ¿Cuándo superamos las tensiones? En algún momento tenemos que superarlas. (Para eso), vamos a sorprender haciendo un llamado a la unidad".

"Yo al menos creo que cuando las personas se sientan, conversan, se miran, dialogan, se pueden encontrar caminos de solución; o vamos a vivir siempre en las trincheras. Yo, al menos, estoy saliendo de las trincheras, porque sí había trincheras por temas fuertes, pero yo quiero diálogo, quiero paz", manifestó.

Por último, Kast criticó a la oposición después de que ésta acusara contradicciones de su parte, al debutar con llamado a la unidad pero retirando proyectos emblemáticos y planteando indultos: "Si hubiesen sido leyes tan emblemáticas, por qué no las tramitaron rápidamente. Por qué el Presidente (Boric) no mandó el término del indulto (...). ¿Por qué no le puso discusión inmediata a la negociación ramal? ¿Quería mantener una tensión política permanente?", cuestionó.