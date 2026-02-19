Kast instó al Gobierno a presentar datos financieros unificados para evitar acciones parlamentarias

El Presidente electo, José Antonio Kast, dijo este jueves que espera que el Gobierno entregue un informe detallado del estado de las finanzas públicas del país, luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendiera la gestión de la administración del Mandatario Gabriel Boric en la materia.

Según indicó el secretario de Estado, el gasto durante el actual gobierno ha "subido a la mitad de lo que subía antes", lo que, a su juicio, refleja "un comportamiento de mucho mayor disciplina de lo que se tenía".

Las cifras no son menores: el déficit fiscal alcanzó un 3,55% al cuarto trimestre de 2025. Ante este escenario, Grau desdramatizó la posibilidad de ser convocado al Congreso para ofrecer explicaciones.

Grau, titular de la cartera económica, destacó que la contención del gasto gubernamental se ha reducido a la mitad en comparación con periodos anteriores. (FOTO: ATON)

"Es razonable que cuando uno no cumple uno de sus objetivos, tenga que dar explicaciones por aquello. A mi juicio, es sano que eso ocurra", señaló el secretario de Estado en conversación con radio Infinita.

La solicitud de Kast para tener un "resumen"

Frente a este escenario, Kast expresó su deseo de que el ministro Grau y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, "pudieran recabar toda la información en una sola oportunidad y presentársela a las entidades técnicas que se han definido, como el Consejo Fiscal Autónomo, y que sean ellos los que convoquen a una reunión al presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, que tuvieran una reunión con el Banco Central, y se pudiera sacar una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta".

Asimismo, afirmó que "los parlamentarios tienen todo el derecho, si tienen dudas, a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación. Tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información".

El Mandatario electo dijo también que "el tiempo nos ha ido dando la razón de que el déficit fiscal era mucho mayor de lo que se iba mostrando".

Kast llamó a "sacar una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta". (FOTO: ATON)

Oposición busca que Grau explique los resultados

En línea con esta demanda, el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), confirmó que se están "organizando y pidiéndole a la Cámara Baja una sesión especial para el miércoles, la primera semana de marzo, en donde el ministro ante la Cámara pueda exponer los números que se han conocido del último informe de Finanzas Públicas".

El parlamentario describió la situación como un "debilitamiento de las finanzas públicas que el ministro tiene que explicar, y ojalá lo pueda hacer en el pleno de la Cámara de Diputados y también en una sesión especial de la Comisión Mixta de Presupuestos, que la componen senadores y diputados".

Dipres revela "desafíos pendientes"

En tanto, la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó un estudio titulado "Ajuste cíclico de los ingresos por cobre bruto: Desafíos pendientes", que arroja luz sobre las dinámicas detrás del déficit fiscal.

Este documento detalló un efecto previamente advertido en el último reporte de finanzas públicas, explicando una parte significativa de la brecha fiscal.

Los "retos pendientes" mencionados en el estudio demandan estrategias fiscales robustas para asegurar la viabilidad financiera futura. (FOTO: ATON)

Según el estudio, "el 60% de diferencia entre el déficit efectivo de menos 2,8% y el estructural de menos 3,55% se explica por el ajuste cíclico a los traspasos de Codelco al Fisco".

Además, el informe de la Dipres proyectó que este efecto no es aislado, sino que se estima que se volvería a observar en 2026 con un efecto a la baja de 0,5% del PIB en el balance estructural.