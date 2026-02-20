Futuro canciller de Kast evitó profundizar polémica con Washington por sanciones

El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, evitó profundizar la polémica diplomática surgida este viernes entre Chile y Estados Unidos, que sancionó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de la cartera por, según acusan, "socavar la seguridad regional".

"Lo primero, reiterar lo obvio: quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, don Gabriel Boric, y su intermediario, el canciller Alberto van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se tomen en esta materia antes del 11 de marzo", afirmó el futuro secretario de Estado.

En esta línea, dio cuenta que, "desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), y mi condición como canciller designado por el Mandatario electo José Antonio Kast, creemos que es necesario, en estos momentos, recabar toda la información disponible".

Según precisó, "es necesario conocer absolutamente todos los antecedentes respecto de la decisión que ha informado el Departamento de Estado de Estados Unidos para poder analizar los fundamentos de esta medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esa decisión".

Finalmente, Pérez-Mackenna indicó que "la política exterior debe sustentarse en la defensa de Chile y todos los chilenos".

"De la misma forma, como futuro Gobierno, haremos todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones", cerró.