Kast y alza en las bencinas: "No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos"

El Presidente José Antonio Kast abordó el alza de los combustibles tras el anuncio de la modificación administrativa al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el que ha generado largas filas en bencineras de todo el país.

"Son medidas duras y lo entendemos, pero también queremos ir ayudando a las familias más vulnerables, a las personas de clase media", apuntó el Mandatario, agregando que analizan "cómo este impacto en el alza de las bencinas se puede mitigar en temas de transporte público, tanto mayor como menor".

En esa línea, sostuvo que "hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas".

El Presidente aseveró que, ante el contexto de guerra en Medio Oriente, "estamos actuando con responsabilidad. Responsabilidad que nos habría gustado mucho que otros hubiesen tenido en el manejo de los fondos públicos cuando les correspondió. Nosotros hoy día enfrentamos una crisis mundial y una crisis fiscal. Crisis mundial que no buscamos por una guerra, y crisis fiscal que es responsabilidad de quienes nos antecedieron en el Gobierno de Chile".

En ese sentido, respondió a las críticas de la oposición que "hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, nadie buscaba. Nosotros esperamos que vuelva la paz, pero la situación mundial es distinta a la que le tocó vivir a gobiernos anteriores. Si vemos que el precio del barril casi duplica su valor, bueno, ¿cómo lo hacemos? Cn la complejidad adicional de que aquellos que hoy día están criticando no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales".

"Cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja, como otra guerra acotada entre Rusia y Ucrania, el gobierno anterior (de Sebastián Piñera) sí les había dejado fondos de reserva. Nosotros nos encontramos con arcas vacías. Por lo tanto, entiendo esto como una crítica política, pero los llamaría a la responsabilidad, a la seriedad (...) Les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesitan su apoyo", afirmó.