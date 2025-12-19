Pavez: El Gobierno que iba a construir la tumba del neoliberalismo fracasó

Máximo Pavez (UDI), exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia de Sebastián Piñera, destacó el carácter conciliador que tuvo el Mandatario electo, José Antonio Kast, en su primer discurso tras ganar la segunda vuelta. Y a la vez calificó la derrota de Jeannette Jara como un fracaso del Gobierno de Gabriel Boric.

En El Primer Café de Cooperativa el miembro de la comisión política de la UDI afirmó en primer término que "lo del domingo fue una derrota histórica para la izquierda, una derrota del Gobierno completamente. Que haya ganado Kast, que era lo más opuesto al Gobierno, es una señal muy fuerte. El Gobierno que iba a construir la tumba del neoliberalismo fracasó".

"El discurso marca un punto importante. Pudo ser un discurso incendiario y no lo hizo. Demostró que no se va a buscar seguir polarizando. Y lo otro es que no va a ser un gobierno republicano, sino un gobierno amplio. Hay señales en el sentido correcto, de abandonar la refundación y centrarnos en problemas urgentes", argumentó.

Y sobre el cambio que tuvo el Presidente Boric hacia una moderación tras haber ganado con un discurso rupturista y refundacional apuntó que "este giro que se pretende revestir como socialdemócrata a un gobierno de extrema izquierda fue producto de los hechos y no de las ganas. El gobierno se la jugó por una nueva Constitución refundacional. Ahora que sean oposición vamos a conocer la verdadera convicción socialdemócrata del Frente Amplio. Abandonar las convicciones fue por la fuerza de los hechos y no por una convicción de sus principios".