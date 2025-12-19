Rusia espera continuar su relación constructiva con Chile tras la elección de Kast

Rusia confió en continuar su relación constructiva con Chile, basada en el respeto mutuo y los intereses nacionales, tras la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del pasado 14 de diciembre.

"Saludamos la libre y democrática expresión de la voluntad del pueblo chileno en las elecciones presidenciales celebradas en Chile (...) Rusia mantiene su intención de continuar el diálogo constructivo con Chile", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en su rueda de prensa semanal.

Agregó que el diálogo entre las partes está basado en "la igualdad, el respeto mutuo, la consideración de los intereses nacionales y el compromiso con los valores tradicionales" propios de ambos pueblos.

Zajárova aseguró que a Rusia le gusta el compromiso declarado del presidente electo de Chile para basar su política en el "pragmatismo".

Asimismo, opinó que Rusia tiene mucho que ofrecer al país sudamericano, sobre todo en lo que respecta a la construcción de infraestructuras de energía, transporte y comunicaciones.