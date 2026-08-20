Seguridad: Kast desdeñó crítica de Boric por representar "la alternativa que fue derrotada en las urnas"

El Presidente José Antonio Kast defendió su agenda de seguridad tras los cuestionamientos del expresidente Boric y la exministra Camila Vallejo a la reforma constitucional que propone en la materia, remarcando que "la alternativa que fue apoyada por otras autoridades fue derrotada en las urnas".

De visita en la Región de Ñuble con motivo del natalicio de Bernardo O'Higgins, el Mandatario sostuvo que "la libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de autoridades en mucho tiempo, por el no respaldo a las instituciones que nos cuidan y por las ofensas públicas a instituciones que nos han resguardado siempre".

En esa línea, "es bueno a veces recordar la historia y ver quién apoyaba a Carabineros y a las Fuerzas Armadas cuando había una situación crítica", expresó, haciendo referencia a su sector.

"Por lo tanto, no me hago cargo de los comentarios que puedan hacer (ex)autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Lo que hemos señalado, lo que fue un debate durante la campaña y lo que Chile eligió fue la seguridad, el crecimiento, el trabajo y el progreso. La alternativa que fue apoyada por otras autoridades fue derrotada en las urnas", sostuvo el Jefe de Estado al ser consultado, en un punto de prensa, por los cuestionamientos públicos de Boric y de Vallejo.

"No vamos a impulsar plebiscitos" para sacar la reforma constitucional

Kast también ratificó el rechazo del Ejecutivo a plebiscitar la reforma constitucional de seguridad si no avanza en su primer trámite legislativo en el Senado.

"Siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista, pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como Gobierno en distintas materias", dijo.

"Creemos que hoy día, con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el Gobierno es plantear proyectos de ley y la resolución democrática se realiza en el Congreso", agregó el exrepublicano.

"Lo que sí hemos señalado es que esto (el debate parlamentario) tiene que ser con urgencia, así como indicamos que era urgente que Chile volviera a crecer y solicitamos siempre por la vía institucional la votación rápida, eficiente, de la Ley de Reconstrucción Nacional, (fue que) primó el avance y primó el país", recordó Kast.

"Respecto de la reforma en seguridad, será la misma situación. Hemos planteado una línea muy clara: queremos recuperar la seguridad en Chile, combatir al crimen organizado y que sus miembros estén donde corresponde: bajo un régimen estricto carcelario que no sea cuestionado después (...). Estamos planteando resguardar la seguridad pública y la Constitución requiere modificaciones. Y si el Parlamento decide que no, bueno, está en su legítimo derecho", cerró.