Oficialismo invita al futuro Gobierno de Kast a criticar "con la guitarra en la mano"

El oficialismo arremetió contra las críticas que personeros del futuro Gobierno de Kast han emitido contra la actual Administración Boric y llamó a que lo hagan "con la guitarra en la mano, de igual a igual".

Los cruces entre el Ejecutivo entrante y saliente surgieron estos días por la venidera eliminación del Pase Cultural -anunciada en redes sociales por el próximo ministro de las Artes, Francisco Undurraga (Evópoli)- e incluso por la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a liderar la ONU.

A esto se suman también las acusaciones del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, de que el actual Ejecutivo "apituta gente en ciertos ministerios"; y los cuestionamientos del próximo titular de Vivienda, Iván Poduje, a la lenta reconstrucción en Valparaíso.

En este escenario, el senador socialista Juan Luis Castro expresó: "Los ministros del Gobierno entrante han sido un tanto exagerados en sus críticas persistentes de todo tipo al Gobierno saliente. ¿Por qué no esperan mejor a asumir y, con la guitarra en la mano, de igual a igual, hacer una crítica?. No se ve bien".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también reaccionó a la crítica implícita de Kast contra la inscripción de la candidatura de Bachelet: "En marzo podrá darse cuenta que ser Gobierno implica atender las emergencias, pero también a muchos otros problemas".

Edwards: Los nuevos ministros deben ordenar auditorías

En la otra vereda, desde "la Moneda chica", el senador Rojo Edwards defendió las críticas del próximo Gobierno.

"Es muy importante que haya un cambio de mando lo más suave posible, en que se entregue toda la información. Eso sí, eso no implica que los nuevos ministros no puedan ordenar auditorías de lo que ha ocurrido en cada uno de los ministerios", sostuvo.

En paralelo, el diputado UDI Henry Leal informó que, "de manera unánime", la bancada gremialista pidió a Kast no apoyar la candidatura de Bachelet.

"La bancada de la UDI, de manera unánime, solicita al Presidente de la República electo que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Creemos que ella promovió las peores políticas públicas; considero que ella no se merece un premio de esta naturaleza", sostuvo.