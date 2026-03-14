Ximena Ossandón: No hay duda de que Kast puede indultar, pero es un tema que incomoda a la ciudadanía

La vicepresidenta de la Cámara Baja y diputada RN, Ximena Ossandón, se refirió a la intención del Presidente Kast de conceder indultos a uniformados condenados por violaciones a DD.HH. durante el estallido social y, aunque expresó que tiene la facultad de otorgarlos, no le parece "necesario, ya que es un tema que incomoda".

"Nos parece que no es necesario. Creo que al final es un tema que incomoda a la ciudadanía en general. Recordemos que esto mismo sucedió al principio del expresidente Boric (que indultó a condenados por hechos de violencia durante el estallido), donde además se cometieron tremendos errores", afirmó Ossandón.

"No sé si, efectivamente, (el Mandatario) lo va a hacer de inmediato o lo va a mezclar con el Gobierno de emergencia; pero creo que él tiene el sentido común de saber exactamente cuándo lo realiza", dijo la parlamentaria RN.

Además, "me imagino que, dada la experiencia que tuvo el expresidente Boric, van a ser muy, muy cautelosos en la revisión de los antecedentes de cada persona a la cual esté postulando por el indulto", añadió.

Ahora, es lícito también que haya voces que levanten sus palabras, (como) la senadora (Fabiola) Campillai, que fue una persona absolutamente afectada" por violaciones a derechos humanos en las manifestaciones del 18-O, reconoció la vicepresidenta de la Cámara.

RN propone que "equipo de personas" especializado analice y entregue indultos

"El Presidente de la República está facultado constitucionalmente para estos indultos, así que, en el fondo, nadie podría ponerlo en duda. (Pero) nosotros (como bancada) desde hace un tiempo hemos presentado un proyecto de ley justamente para que no sea él quien indulte", señaló la parlamentaria.

"Nos gustaría que, el día de mañana, haya un nuevo equipo de personas con las capacidades encargadas específicamente para esto (de entregar los beneficios), a fin de que no se vuelvan a cometer errores como en el pasado", reiteró Ossandón.

"Ha estado dormido (el proyecto) porque no ha avanzado en el trámite legislativo, pero vamos a pedir que sí se considere (...). Hay una corrección que hacerle a los futuros Gobiernos y hay uno de emergencia que se está instalando, y a veces nos vamos a enfocar en este tipo de discusiones que lo único que hace es agitar el avispero y que empiecen los problemas", defendió.

Respecto a este tema, la presidenta del Senado, la también RN Paulina Núñez, dijo el viernes: "Nosotros representamos a un poder del Estado y el presidente de la República tiene la facultad, como la han tenido todos los presidentes de la República, de indultar a quien le parezca necesario (...) esa es una decisión que le compete al presidente de la República y que no le compete a otro poder del Estado opinar si es buena o mala".

Sin perjuicio de lo anterior, la senadora abrió la puerta a la discusión legislativa de cara al futuro. "Distinto es que hay varios proyectos que están en el Congreso, no solamente en el Senado, que han evaluado si el presidente debería tener o no esta facultad (...) todo lo que sea trámite legislativo, si los comités así lo deciden, nosotros lo vamos a conducir para que esos proyectos se debatan", argumentó.

Déficit fiscal: Ministros se percataron que habían "facturas, viáticos y sueldos no pagados"

Por último, la diputada RN defendió la solicitud que hizo su bancada para levantar una sesión especial con el objetivo de fiscalizar el déficit de recursos estatales que dejó la Administración Boric.

"Nos reunimos con la mayoría de los ministros y muchos de ellos alcanzaron a vislumbrar ciertas cosas y que, efectivamente, el déficit era mayor de lo que ellos tenían presupuestado", expresó.

"Se dieron cuenta, por ejemplo, que en algunas carteras existían facturas, viáticos, incluso sueldos que no habían sido pagados; algo que debió haber sido cancelado con el presupuesto 2025 y había sido chuteado al 2026", indicó al vicepresidenta de la Cámara.

"Para nosotros, el mundo político, es muy importante tener una sesión especial, justamente para que se tenga clarísimo cuál realmente es el déficit con el que comienza este Gobierno. Así, la ciudadanía tendrá la responsabilidad de exigir lo exigible y no pedirle cosas imposibles, dada la situación económica que se va a enfrentar", cerró Ossandón.