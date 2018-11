Cadem: Aprobación a Piñera cayó al 38 por ciento tras muerte de Catrillanca

La aprobación ciudadana al Presidente Sebastián Piñera registró un caída de 10 puntos porcentuales y llegó a un nuevo mínimo este mes, marcado por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en un operativo policial en la Región de La Araucanía hace dos semanas, según la encuesta Cadem.

De acuerdo con el sondeo, que publica este domingo La Tercera, al 23 de noviembre el 38 por ciento aprueba la gestión del Mandatario, lo que representa una brusca caída en comparación al 48 por ciento al 31 de octubre.

En sentido contrario, la desaprobación subió del 37 por ciento del mes pasado a un 48 por ciento actual.

"Hace mucho tiempo que no había una noticia que acaparara tanta atención de los medios y de las personas, y hoy el tema mapuche se ha transformado en la primera razón del nivel de desaprobación del Presidente Piñera", analizó Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos y estudios de Cadem.

En tanto, la aprobación a Carabineros desminuyó en casi 30 puntos, pasando de un 67 por ciento a un 39 por ciento; y sobre el llamado "Comando Jungla", el 63 por ciento asegura que su presencia en zona "no se justifica" y la mitad (30 por ciento), que sí se justifica.

Solución al conflicto mapuche

En cuanto al conflicto mapuche, el 69 por ciento considera que ha aumentado su intensidad en los últimos tres años, cifra de la cual el 44 por ciento cree que por responsabilidad del Gobierno, mientras que el 18 por ciento culpa a "grupos terroristas".

En tanto, el 26 por ciento dijo que el conflicto se ha mantenido igual en el último trienio, y apenas el 3 por ciento ve que ha disminuido.

De todos modos, el 77 por ciento observa que la convivencia en La Araucanía es "muy violenta o violenta" –sólo el 4 por ciento la ve "pacífica"-; y en cuanto a la manera de solucionar la situación, el 79 por ciento apuntó a la vía política de diálogo.

La presencia del llamado "Comando Jungla" en la zona no fue bien evaluado en la encuesta. (Foto: ATON)

Plan Impulso Araucanía

En ese contexto, el 60 por ciento analizó que "poco o nada probable" la implementación del Plan Impulso Araucanía, el 27 por ciento ve que es "algo probable" y sólo el 4 por ciento que es "muy o bastante probable".

Uno de los promotores de la iniciativa, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, mantuvo una aprobación estable, cayendo del 61 al 60 por ciento.

De esta manera, se posiciona como el quinto mejor evaluado del gabinete, superado por el canciller Roberto Ampuero (74 por ciento), la ministra Isabel Plá (68 por ciento), Gonzalo Blumel (61 por ciento) y Gloria Hutt, que registró un alza significativa de 48 a 60 por ciento.

RN pide ordenar filas

Desde el oficialismo no tardaron en reaccionar y el presidente de RN, Mario Desbordes, apuntó que en el marco de los magro resultados de la encuesta es necesario que "todos quienes están ejerciendo cargos de autoridad entiendan que uno no puede darse gustitos comunicacionales".

"No pueden tratar de no tomar este fierro caliente haciendo como que no fuera parte de este Gobierno, que tiene políticas que van desde el Plan Araucanía hasta resguardar el orden público de miles de personas que lo pasan muy mal todos los días, muchos de ellos mapuche, muchas de las víctimas son mapuche", complementó.

En ese sentido, pidió al Gobierno "ordenar sus filas y debe exigir a los ministros que cuando hablen en estos momentos de crisis, que estén a la altura, porque ha habido casos que no están ala altura".

El diputado también tuvo dardos contra la oposición, subrayando que sólo el Gobierno de Piñera ha trabajado en un plan serio para solucionar conflicto en la zona y que ellos no han presentado propuestas.

Huenchumilla pide una "decisión política" del Presidente

Por su parte, el senador y ex intendente de la región, Francisco Huenchumilla (DC), se refirió a cómo se debe abordar el conflicto y aseguró que aunque se haya nombrado un nuevo jefe regional -Jorge Atton en reemplazo del cuestionado y renunciado Luis Mayol-, es más importante una señal directa del Mandatario.

"La solución de los problemas de La Araucanía pasan por una decisión política del Presidente de la República, un intendente hace lo que le dice el poder central y el poder de maniobra que él tiene es muy bajo", expuso.

"Sin perjuicio de que pueda conversar con todos los sectores, no basta, esas conversaciones tienen que tener sustancia, contenido, y eso tiene que ponerlo el Gobierno", y entre otras medidas, insiste, "pasa por erradicar y sacar al 'Comando Jungla' de La Araucanía".