Cecilia Pérez: "¿Quién puede negar el liderazgo mundial que tiene nuestro Presidente?"

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez (RN), se sumó a sus colegas del gabinete y destacó, con enorme énfasis, el alto "liderazgo" del Presidente Sebastián Piñera.

En un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, el lunes, Pérez fue consultada por las declaraciones del ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, quien el fin de semana declaró: "No queremos ser un país como Chile".

"¿Quién puede negar el liderazgo mundial que hoy tiene nuestro país, que tiene nuestro Presidente, Sebastián Piñera?", respondió la ministra.

La titular de la Segegob destacó los buenos resultados de Chile "en materia económica, que es por donde generalmente se mide (comparativamente); porque así uno ve calidad de vida, ve mejores empleos, ve que un país va creciendo en todas sus áreas".

"El propio Fondo Monetario Internacional señaló, hace un mes atrás, que en América Latina Chile iba a estar a la punta en materia de crecimiento económico (...) Por lo tanto, el mayor de los cariños, respeto y agradecimiento al pueblo uruguayo, a sus autoridades, y también (hay que destacar) el reconocimiento que hoy día existe a nuestro país y nuestro Presidente a nivel internacional", expresó.

El concepto de "liderazgo" no pasó inadvertido, ya que durante los últimos días el oficialismo lo ha utilizado de modo reiterado para ensalzar la figura de Piñera.

El Ministerio de Transportes incluso atribuyó al "liderazgo" presidencial la disminución de la cantidad de muertos en accidentes de tránsito durante las Fiestas Patrias.

Esta afirmación, sumada a otra de Cristián Monckeberg, el fin de semana, hizo que durante la pasada jornada abundaran en redes sociales las críticas y las burlas.

Esta lindo el día en Santiago. La primavera hace su estreno. Ministros se preguntan de quién será el liderazgo que lo hace posible si el Presidente anda en Estados Unidos. 😂 https://t.co/SMiFEHcFrJ — Alejandro Guillier (@guillier) 23 de septiembre de 2019

En opinión de Cecilia Pérez, no obstante, "el liderazgo internacional del Presidente Sebastián Piñera nos tiene que llenar de orgullo a todos los chilenos. No solamente porque estamos liderando en distintas áreas –un país tan chiquitito, pero tan importante como el nuestro- en materia internacional. No por nada vamos a ser sede de la APEC, de la COP25, hemos sido invitados a participar por primera vez del G7, donde están las economías más importantes del mundo", recordó.

"No por nada el Presidente Sebastián Piñera hoy día (lunes) en Naciones Unidas va a recibir un premio que es tan importante (Ciudadano Global), que dice relación con la lucha a favor del medioambiente y de poder concientizar con hechos concretos de lo que está sucediendo en materia del cambio climático. No por nada fue el coordinador, desde el G7, para ayudar, apoyar y luego reforestar el Amazonas, que es un pulmón del mundo", indicó Pérez.

Frente a esta realidad, dijo la vocera -que ayer estaba de cumpleaños- es secundario "que haya críticas en nuestro país pequeñas, menores, a un rol que es reconocido internacionalmente, y donde nosotros, como país, internamente, hemos avanzado profundamente", como es la protección medioambiental.