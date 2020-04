Diputado UDI emplazó al Presidente Piñera a volver a su casa "sin paradas"

El diputado Jorge Alessandri (UDI) emplazó al Presidente Sebastián Piñera a regresar "sin paradas" a su casa tras trabajar, luego de la polémica derivada por su fotografía en Plaza Baquedano el viernes pasado.

Pese a que los parlamentarios de Chile Vamos apoyan al Mandatario, Alessandri se desmarcó de esta posición, cuestionando al Presidente.

"Si bien se nos dice 'ustedes tienen salvoconducto por su cargo. Pueden ir al Congreso, pueden ir a La Moneda, es para el ejercicio de sus funciones'. Yo no puedo usar mi salvoconducto de diputado para ir a jugar fútbol a la plaza, yo tengo que usarlo para ir al Congreso, votar y volver a mi casa a hacer cuarentena", manifestó.

"Evidentemente es importante que él vaya a La Moneda todo los días a hacer coordinaciones y a trabajar, pero después vuélvase a su casa sin paradas. Todos tenemos derecho a la libre circulación, pero no en este momento", dijo el parlamentario.

Quien también se refirió a esta polémica fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el que dijo que "el Presidente de la República tiene un salvoconducto amplio para el ejercicio de sus facultades y no hay una definición, una determinación o una barrera prevista en ese salvoconducto respecto de lo que el Presidente, en lo que estime es el ejercicio de sus funciones, puede o no puede hacer".

"No me corresponde a mí juzgar si es bueno o no es bueno, pero el Presidente se refirió claramente a la situación y está cerrada", insistió.