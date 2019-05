FACh aclaró que no realiza ningún cobro a los vuelos de la Presidencia

La Fuerza Aérea de Chile aclaró este jueves, ante una solicitud de información pública, que no realiza ninguna clase de cobro a los vuelos solicitados por la Presidencia de la República.

La petición de información fue formulada de modo "particular" por Rodrigo Vega Herrera -quien es asesor de la senadora Yasna Provoste y el diputado Gabriel Ascencio (ambos DC)-, en medio de la polémica por el viaje de los hijos del Presidente Sebastián Piñera a China.

Vega consultó, en específico, por las declaraciones de Cristóbal Piñera, quien señaló en redes sociales: "A China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado".

A China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado, y solo participe como oyente en reuniones no oficiales y sin ningún interés comercial. El resto es parte de la pequeñez de la guerrilla política — Cristobal Piñera (@pinera77) 29 de abril de 2019

"Al respecto, solicito se me entregue información pública sobre el costo que tuvo para don Cristóbal Piñera el viaje a China y a Corea del Sur en un avión institucional de la Fuerza Área de Chile en la gira oficial de S.E. el Presidente durante el presente mes de abril de 2019. También solicito se me informe respecto al procedimiento por el cual se realiza el cobro a particulares por el uso de un avión institucional de la Fuerza Aérea en viajes de Estado a otros países, a la vez, que se me entregue información sobre la forma de postular para cualquier particular a fin de participar en dichas visitas asumiendo los costos de viajar en un vuelo administrado y llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Chile", planteó Vega.

La FACh respondió que la Norma Logística de Transporte sobre "Traslado Aéreo Institucional" NLY-2012-003 Anexo "C" N°1, letra C numeral 1 "establece que no se realizarán cobros por vuelos a la Presidencia, debiendo solo mantener el control administrativo de estos vuelos".

"Conforme con lo expuesto, la Institución no realiza cobros ni facturaciones respecto de vuelos de la naturaleza señalada", expone el documento, firmado por el general Roberto Avendaño Veloso, director de Planificación y Doctrina de la FACh.

En relación al requerimiento "sobre la forma de postular para cualquier particular (...) asumiendo los costos de viajar en un vuelo administrado y llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Chile", ésta expuso que "los vuelos presidenciales son solicitados directamente por la Presidencia de la República, quienes junto con señalar la necesidad de que se efectúe un traslado para S.E. el Presidente de la República, informa las fechas y el número de integrantes de la comitiva, no siendo resorte de la Fuerza Aérea quiénes la componen ni el mecanismo para integrarla".