Morel considera "tremendamente injustas" las críticas a Piñera

La primer dama Cecilia Morel consideró "tremendamente injusto" que las críticas se centren en pedir la salida del Presidente Sebastián Piñera.

Respecto a los múltiples rayados en la Alameda que piden la salida del Mandatario, Morel admitió que "me duele, cómo no me va a dolor. Lo encuentro tremendamente injusto, como si Sebastián fuera el responsable de todo lo que ha pasado en las últimas décadas".

"Sebastián fue elegido por cuatro años y llevamos dos. Por lo tanto, le faltan dos años más", enfatizó en conversación con El Mercurio.

La primera dama sostuvo que "hay una propaganda muy fuerte de sectores cuya fortaleza máxima es su aparato propagandístico, que han instalado contra Carabineros y contra Sebastián, diciendo que ellos son los grandes culpables".

A juicio de Morel, "muy pocos líderes podrían haber enfrentado esta crisis como Sebastián".

Sobre el 6 por ciento de aprobación del Mandatario en la encuesta CEP, la primera dama afirmó que "cuando hay una crisis de esta naturaleza, tan grande, nadie puede salir bien aprobado. Vuelvo a insistir, como si la responsabilidad fuera del Presidente. Aparte de los propios violentistas, la gran mayoría quiere que no sólo le solucionen sus demandas, sino también quieren paz".

Asimismo, descartó que la ciudadanía esté contra Piñera por su poder político y empresarial, ya que "Sebastián fue elegido dos veces teniendo esas mismas características. Por lo tanto, es la proyección hacia la imagen de la autoridad máxima" la que fundamenta las críticas del país.

Violaciones a los derechos humanos

Tras un nuevo informe de Amnistía Internacional que habla de uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas de orden y violaciones de derechos humanos en el país desde el comienzo de las protestas, Morel negó que estas vulneraciones sean fomentadas por el Gobierno.

"La violación de los derechos humanos como política de Estado no existe. No ha habido una violación sistemática. Abrimos las puertas desde el primer día, vinieron todos los organismos internacionales y existieron además las conversaciones de Sebastián y el Ministerio del Interior con las fuerzas de orden y de la policía señalando que se cumplan los protocolos, que se respeten los derechos humanos", remarcó.

Eso sí reconoció que "en todo grupo hay excepciones en sus comportamientos" e incumplimiento de los protocolos de las instituciones, "pero lo importante es que se ha sido transparente, todos esos casos han sido puestos en manos de la Fiscalía".

"Sebastián y yo tenemos en el ADN el respeto por los derechos humanos y la democracia, y eso está comprobado. Vaya a diarios antiguos, es algo que es de la esencia de nuestros valores", sentenció.