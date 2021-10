Oficialismo dio "señal de respaldo" a Piñera en medio de complejo momento judicial

El Presidente Sebastián Piñera se reunió este sábado en La Moneda con los timoneles de los partidos oficialistas (UDI, RN, Evópoli y el PRI).

La cita tuvo por objetivo abordar el escándalo tras la difusión internacional de antecedentes ligados a la compraventa de la Minera Dominga, revelados en la investigación periodística de los "Pandora Papers".

Fue solicitada por los propios presidentes de las colectividades para conocer más información respecto al caso, que ya es investigado por la Fiscalía por eventuales delitos de cohecho, soborno y tributarios.

Presidente Piñera se reunió con partidos oficialistas. "Hemos pedido esta reunión como señal de respaldo frente a la pirotecnia", dijo el senador Francisco Chahuan @Cooperativa pic.twitter.com/wnlVxQjmwH — Valentina Godoy B (@valegodoyb) October 9, 2021

Al cabo de la cita -en la que participaron también el vocero Jaime Bellolio y el ministro de la Segpres, Juan José Ossa- el presidente de RN, Francisco Chahuán, habló de una "señal de respaldo" al Mandatario por parte de su coalición.

"Hemos tenido una muy buena reunión con el Presidente Piñera. (Quiero) Contarles que los presidentes de los partidos de nuestra coalición de Gobierno, le hemos pedido hoy día esta reunión para transmitirle nuestra señal de respaldo frente a lo que es una pirotecnia que busca generar un efecto electoral vulnerando la cosa juzgada", aseveró el timonel.

MACAYA: "ESTÁ EN JUEGO LA DEMOCRACIA"

Tanto el senador RN como el timonel UDI, Javier Macaya, hablaron de "pirotecnia" en el escándalo Dominga, se cuadraron con la tesis del Ejecutivo respecto a la "cosa juzgada" e inexistencia de antecedentes nuevos, y reprocharon incluso el despliegue comunicacional de la Fiscalía al confirmar, ayer viernes, el inicio de una investigación penal.

"Nosotros confirmamos que se conocieron estas situaciones el año 2017. Pero acá yo creo que lo que está en juego es la democracia: personas que pretenden a través de una acusación constitucional infundada propinarle un golpe blanco a la democracia", señaló el representante gremialista.

"Desde el oficialismo no lo vamos permitir -fustigó- No tengo ninguna duda en que los votos (a favor del líbelo) no están... Si no en la Cámara, al menos en el Senado".

MINISTROS INSISTEN CON LA DEFENSA DE PIÑERA

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró e insistió que "el acuerdo en donde venían las cláusulas, estuvo presente absolutamente en la carpeta investigativa, otra cosa distinta es que si en ese momento un fiscal no hizo especial mención a eso, bueno, eso no tiene nada que ver con el imputado".

"Lo que nosotros esperamos que se rechace absolutamente en la Cámara de Diputados, no parece razonable que hayan algunos que a sabiendas de que es falso, de que es cosa juzgada, quieran introducir una inestabilidad al país", enfatizó la autoridad de Gobierno.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, señaló que los partidos del oficialismo "vinieron hoy justamente en ese ánimo, a darnos el total respaldo, particularmente al Presidente Piñera, por las injusticias a las que está siendo sometido"

"En ese sentido, los partidos de Chile Vamos han sido muy claros, muy categóricos, ellos creen en la democracia, creen en la inocencia del Presidente Piñera", sentenció.