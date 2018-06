Presidente: Nadie puede tomar la justicia en sus propias manos

El Mandatario Sebastián Piñera fue claro respecto al caso de los imputados por un homicidio en el Barrio República de Santiago y señaló que aunque se trata de un "brutal y cruel" crimen, ninguna persona tiene derecho a hacer justicia con sus manos, en referencia a las torturas que sufrieron los detenidos, a manos de otros reos.

"Los responsables del brutal y cruel asesinato de Margarita Ancacoy van a tener que asumir su responsabilidad y tener la sanción que se merecen, pero eso no significa que nadie en nuestro país tenga derecho a tomarse la justicia en sus propias manos", afirmó.

Para Piñera, "los que torturaron a estos asesinos también van a tener que asumir su responsabilidad enfrentar la justicia y recibir la sanción que se merecen".

El jefe de Estado se pronunció en la misma línea que fijó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien tras conocerse un video grabado por los torturadores al interior de la cárcel Santiago Uno dijo que quienes cometen delitos merecen sanciones y repudio social, "pero no por eso vamos a aceptar prácticas como la tortura u otras similares, porque eso no es humano, no es civilizado, es intolerable".

La postura del Gobierno coincide con la de muchos abogados en redes sociales, y también marca una diferencia frente a las frases de otros personajes, como las animadoras de televisión Tonka Tomicic y Macarena Tondreau, el futbolista Claudio Bravo o el ex tenista Marcelo Ríos, quienes en sus programas o redes sociales han validado la tortura a que fueron sometidos dos de los detenidos por el homicidio.