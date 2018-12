Sebastián Piñera: "José Antonio Kast no es el camino para Chile"

El Presidente Sebastián Piñera dijo este jueves en televisión que el ideario y proyecto político de José Antonio Kast "no es el camino para Chile".

Entrevistado en el noticiario de MEGA, Piñera señaló que coincide con la apreciación de su esposa, Cecilia Morel, quien el fin de semana dijo a La Tercera: "Siento que José Antonio está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose".

"Una vez más estoy de acuerdo con mi mujer", dijo el Mandatario esta noche.

Piñera dijo coincidir con su esposa, Cecilia Morel, respecto al deseo de que no siga creciendo en Chile la sensibilidad que representa José Antonio Kast

"No creo en los extremos"

"Es cierto que en la última elección José Antonio Kast sacó una votación cercana al 8 por ciento, pero yo creo que ése no es el camino para Chile", señaló.

"Yo no creo en los extremos. Yo creo en el diálogo, en la colaboración, la búsqueda de acuerdos, en entender que la Patria, Chile, nos pertenece a todos; que tenemos que respetar nuestras diferencias, valorar la diversidad. Eso es parte de una sociedad libre y democrática", sostuvo el Mandatario, que negó una "derechización" del oficialismo y reivindicó el pensamiento de la "centroderecha".

"Este Presidente, nuestro Gobierno y Chile Vamos somos un Gobierno y una coalición de centroderecha, apartada de los extremos, que tiene valores muy claros: libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, justicia, progreso, Estado de Derecho; que cree en una economía social de mercado libre, abierta, competitiva como el mejor mecanismo de desarrollo, y que cree profundamente en el rol del Estado para hacer justicia social, para proveer buenos servicios públicos en salud, en educación, para proteger el medioambiente. Ése es nuestro pensamiento", afirmó.

"Pinochet es parte de la historia"

Piñera se desmarcó también de la figura de Augusto Pinochet, tras la reivindicación de la diputada RN Camila Flores y el modo como la ministra vocera, Cecilia Pérez, calificó dicho gesto como una muestra de "diversidad".

El tema marcó el debate político de esta semana y complicó a los presidentes de RN y la UDI, Mario Desbordes y Jacqueline van Rysselberghe, a la hora de tener que fijar posición y dar explicaciones.

La reaparición de Pinochet en la derecha "es una discusión absurda. Pinochet es parte de la historia, cada chileno y chilena tiene una opinión formada sobre su persona y su gobierno. Yo tengo la mía y soy muy crítico de lo que ocurrió en materia de derechos humanos", planteó Piñera.

"Cada chileno tiene una opinión formada sobre su Pinochet y su gobierno. Yo tengo la mía y soy muy crítico", afirmó Piñera.

"¿Cómo voy a castigar el pensamiento libre?"

En otra arista del mismo debate, el Presidente manifestó su rechazo al proyecto de que ley que busca penalizar el negacionismo de los crímenes de la dictadura, que ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

"Eso significa castigar el pensamiento. Cada uno es dueño de pensar lo que quiera, (penalizarlo) es castigar la libertad de expresión. En un Estado de Derecho democrático y civilizado, lo que se castiga son las conductas: si alguien atenta contra la democracia. Pero, ¿cómo voy a castigar el pensamiento libre?", cuestionó.

Sebastián Piñera dijo no estar de acuerdo con el proyecto que busca sancionar el negacionismo de los crímenes de la dictadura: "Es castigar el pensamiento libre"

"No me refiero a un caso en particular, porque yo condeno absoluta y totalmente las violaciones a los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia, y condeno las violaciones graves, crueles y reiteradas durante el gobierno militar. Por supuesto que estoy en total desacuerdo con aquéllos que las relativizan o buscan explicaciones que no existen, pero de ahí a penar con cárcel el pensamiento... Mire, esto ni siquiera en el oscuro sueño de Orwell, '1884' (sic), estaría consignado", afirmó.

"Imagínese que hoy día se castiga eso... Mañana alguien va a decir: 'Castiguemos a los que piensan que (José Miguel) Carrera no tenía la razón y que O'Higgins tenía la razón", advirtió.

"Alemania, un caso muy particular"

Frente a quienes ponen, como argumento a favor, el ejemplo de lo que ocurre en Alemania, Piñera dijo que aquél "es el caso de Alemania; un caso muy particular, donde hubo una tragedia que fue el nazismo, un holocausto donde se murieron 20 millones de personas".

"Yo condeno los atropellos a los derechos humanos en el oscuro periodo del gobierno militar, (...) pero de ahí a que una persona no pueda tener libertad de pensar, en su consciencia, (no estoy de acuerdo)", cerró.