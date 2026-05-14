Publican reglamento que establece el USB tipo C como cargador universal en Chile

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial el reglamento del denominado "cargador universal", medida que oficializa en Chile el uso del puerto USB tipo C como sistema de carga común para 11 tipos de dispositivos electrónicos.

La normativa corresponde al reglamento de "Interoperabilidad Común entre Dispositivos Móviles de Información y Telecomunicaciones y sus Cargadores", en el marco de la Ley 21.695, y busca unificar el sistema de carga de distintos aparatos tecnológicos que se comercializan en el país.

El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, explicó que la medida apunta a alinear la regulación chilena con estándares internacionales, además de disminuir la cantidad de cables y adaptadores presentes en los hogares.

"Le permitirá a las personas usar un mismo cargador para distintos dispositivos, contribuyendo al ahorro en los hogares y a la reducción de residuos electrónicos", señaló la autoridad.

La definición del USB tipo C como puerto de carga común se basa en normas internacionales desarrolladas por la Comisión Electrotécnica Internacional y corresponde al mismo estándar adoptado por la Unión Europea, además de ser utilizado actualmente por los principales fabricantes tecnológicos.

Según detalló el Ministerio de Economía, la entrada en vigencia será gradual y comenzará en octubre de 2026 para los teléfonos celulares nuevos que se comercialicen en Chile.

En tanto, desde octubre de 2028 la medida incluirá otros dispositivos como computadores portátiles, tablets, cámaras digitales, auriculares, videoconsolas portátiles, parlantes, lectores de libros electrónicos, teclados, mouse y sistemas portátiles de navegación.