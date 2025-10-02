Boric por desaparición de Julia Chuñil: "En Chile no puede haber espacio a la impunidad"

El Presidente Gabriel Boric se pronunció enérgicamente sobre la desaparición de la defensora ambiental Julia Chuñil, luego de que esta semana su familia y abogada dijeran que una intercepción telefónica confirmaría que la mujer fue quemada.

Según afirmó la letrada Karina Riquelme, pudo acceder al registro a través de la plataforma Fiscalía en Línea y en él -acusó- se escucha al empresario Juan Carlos Morstadt señalar que Chuñil fue ultimada de esa manera.

Presuntamente, Morstadt, el principal sospechoso del caso, tenía grandes intereses en el sur de Chile y mantuvo rencillas previas con la defensora ambiental.

En su llegada a La Moneda, el Mandatario enfatizó que "nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil".

"Estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está", remarcó Boric quien añadió que como Gobierno "exigimos que se sepa toda la verdad, porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad".

"Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que yo creo representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia. Y por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad", puntualizó.