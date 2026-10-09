Comunidad mapuche de Traiguén irá a la CorteIDH a favor de dirigente condenado

La comunidad mapuche Temulemu, emplazada en la comuna de Traiguén (Provincia de Malleco, Región de La Araucanía), anunció que intrepondrá una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del werkén Rafael Pichún Collado.

El dirigente está preso desde 2024 en la cárcel de Angol, condenado por su participación organizativa en el denominado caso Quilleco.

Juan Pichún, lonko de Temulemu, dijo que la acción legal impugnará, "por ejemplo, los testigos secretos, sin rostro, con los que se vulnera el derecho a defensa".

"Esta va a ser la segunda vez que vamos a llevar un caso de la familia a un contexto internacional", advirtió.