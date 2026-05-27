Comunidades mapuche van a la Justicia contra los recortes de Quiroz

La "Coordinación Territorial Wallmapu" presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección contra el ministro Jorge Quiroz y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para impugnar el recorte de fondos públicos destinados a la compra de tierras.

La acción legal representa a varias comunidades mapuche de la Región de la Araucanía y solicita que el tribunal de alzada dicte una orden de no innovar y deje sin efecto la instruida reducción de 7.600 millones de pesos para el señalado fin.

"Este recurso de protección se da en el marco del anuncio del Gobierno del recorte presupuestario, que tendrá afectación directa en el fondo de tierra y en el fondo de agua hacia las comunidades mapuche", explicó el dirigente Eduardo Curín.