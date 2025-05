Gobierno insta a desligar Comisión para la Paz de la "disputa del poder"

El Gobierno instó a sacar el eventual informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento -que buscaba asesorar al Ejecutivo con propuestas para resolver el problema histórico de tierras indígenas- de la "disputa del poder", en medio de las críticas de candidatos presidenciales de oposición.

En la víspera, la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó en su cuenta de X que el reporte se vaya a entregar al Presidente Gabriel Boric a pesar de que no se llegó al apoyo unánime autoimpuesto por la instancia, cuando hubo 7 votos a favor versus 1 en contra.

Por otra parte, y pese a que aún se desconoce el contenido del texto, la militante UDI fustigó que "es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se tiene que hacer algún tipo de reparación, pero sobre todo, un acuerdo absoluto, entre todos, de que no haya más terrorismo".

La Comisión por La Paz y el Entendimiento se propuso entregar un informe solo si existía unanimidad y lo mínimo es que ese principio se respete.



En Chile, la palabra debe valer y los acuerdos se deben respetar.



Es vital reconocer el terrorismo en el sur de nuestro país,... pic.twitter.com/HlHPO7ch7V — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 1, 2025

Este viernes, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, complementó que "los agricultores no estaban de acuerdo con lo resuelto, y los grupos violentistas no participaron, y tampoco existía ningún tipo de camino descrito ahí para que entregaran sus armas o depusieran la violencia", aunque no hay certeza respecto a lo último, ya que el informe no ha sido develado.

"La verdad, creo que esta mesa ha sido un fracaso histórico, y a lo único que condujo fue a justificar un aumento del tamaño del Estado para beneficiar a ONGs y a una infraestructura estatal que va a chupar los recursos de los chilenos. Muy poca de esa plata va a llegar a la gente, creo yo", añadió el diputado opositor.

"Los patriotas creemos que es momento de la responsabilidad"

Quien salió al paso de estos reparos fue el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, resaltando que los integrantes de la comisión "pusieron más de 400 horas de trabajo de forma voluntaria. Eso no ocurre habitualmente en la política", al tiempo que lamentó que Carmen Gloria Aravena abandonara su militancia en el Partido Republicano, desde donde acusó presiones para no sumarse al acuerdo.

"Hemos visto la renuncia de una senadora, que tenía todas las posibilidades de ir a una reelección, porque considera que lo que está en ese informe puede aportar y contribuir a la región donde ella vive", remarcó la autoridad.

En ese sentido, Ramos profundizó que "no creo que sea bueno que esta agenda sea absorbida por las diferentes competencias legítimas que tiene la democracia, por la disputa del poder, de quién llega a gobernar. Y por lo mismo, quienes somos patriotas creemos que es el momento de la responsabilidad, de salir de nuestra zona de confort, donde quedamos bien con quienes nos aplauden por las posiciones que defendemos. Salgamos de ahí".

El Presidente Boric recibirá el texto la próxima semana, y en cuanto lo revise, comunicará sus contenidos a la nación.