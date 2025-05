Senadora Aravena renunció al Partido Republicano y defendió Comisión por la Paz en el sur

La senadora por la Región de La Araucanía Carmen Gloria Aravena comunicó su renuncia al Partido Republicano, en medio de las tensiones desatadas a propósito de las horas de trabajo finales de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en la Macrozona Sur.

El organismo –integrado por parlamentarios, exautoridades, académicos, dirigentes mapuche y representantes gremiales- fue creado a petición del Presidente Gabriel Boric con el objetivo de diseñar una solución a largo plazo al conflicto de tierras en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

A pocas horas de que termine el plazo fatal para entregar el informe, la senadora Aravena anunció su salida del Partido Republicano, debido a que éste le solicitó rechazar el acuerdo de la instancia transversal.

"Desde el inicio de este trabajo, la mirada del Partido a este tema particular fue crítico, aunque inicialmente firmaron el acuerdo. Después de este periodo, lamentablemente, se filtró en la prensa -y antes de tiempo una posición muy dura-, tildando la propuesta de octubrista y dejando a esta senadora en una muy difícil situación", expuso.

"En las últimas semanas, he sostenido reuniones con dirigentes del partido –quienes han mantenido legítimamente su posición-, informándome personalmente que debo prescindir de mi militancia si voto a favor de la propuesta de esta comisión", explicó en un video publicado en sus redes sociales.

"Esta situación instala un grado de desconfianza en mi trabajo y mi criterio, lo que indica que el Partido no reconoce mi trayectoria laboral y política", dijo la exlíder de la colectividad en La Araucanía, que aseveró, asimismo, haberse enterado por la prensa de que el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter será la próxima carta principal de los republicanos en la Región.

"Con todo lo anterior, y a pesar de las consecuencias que tiene para mí renunciar a la posibilidad de ir a la reelección, he tomado la decisión de dar un paso al costado por consecuencia, dignidad y convicciones, y por sobre todo, por el valor profundo que tiene para mí el servicio público, más allá de los cálculos políticos", afirmó Aravena, que llegó al Congreso como militante de Evópoli.

Senadora Gatica (RN): La derecha no puede otra vez apoyar ideas de izquierda

Diferentes voces de la oposición mantienen una mirada crítica del trabajo de la Comisión, entre ellas la senadora por la Región de Los Ríos María José Gatica (RN), quien sostiene que la propuesta no contribuye a la paz en la Macrozona Sur.

"Si el texto no condena el terrorismo es un atentado a la realidad, una traición a las víctimas y una complicidad con los terroristas que han asolado el sur de Chile por décadas", dijo Gatica.

"La derecha no puede otra vez apoyar ideas de izquierda. No podemos prestarnos para blanquear la violencia mientras los atentados continúan y las víctimas siguen esperando justicia", enfatizó la parlamentaria.

En una línea similar, la diputada Gloria Naveillan (Partido Nacional Libertario), se manifestó contra el acuerdo porque "no podemos seguir separando a los chilenos por su origen étnico, no podemos seguir transando el derecho de propiedad, y porque la libertad de los chilenos está en juego".

La exmilitante republicana apuntó que "basta de seguir entregando tierras, dinero, etcétera, a cambio de una supuesta paz que nunca va a llegar de esa forma, porque hay algunos que siempre piden hasta saciarse, que siempre piden más y nunca van a estar conformes".

"Solo espero que al menos uno de los comisionados por la paz tenga los suficientes cojones para decir no y para no transar, a cambio de un acomodo de poder, una firma por algo que hipoteca al sur de Chile", arremetió.

Espero al menos 1 comisionado tenga la valentía de decir NO al acuerdo, no se puede transar la libertad ni el derecho a la propiedad privada, no se puede hipotecar al sur de Chile o segregar a los chilenos por su origen étnico. pic.twitter.com/rKxKiYxIk2