Agua, litio y territorio: Boric refuerza agenda de descentralización en San Pedro de Atacama

El Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes una agenda enfocada en la descentralización y el diálogo territorial en San Pedro de Atacama, donde sostuvo una reunión con el Consejo de Pueblos Atacameños e inauguró la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable Rural en Toconao.

Acompañado por las ministras de Minería, Aurora Williams, y Medio Ambiente, Maisa Rojas, el Mandatario recalcó que el desarrollo económico debe ir de la mano con el bienestar de las comunidades locales.

"Cualquier proyecto de desarrollo tiene que hacerse con las comunidades, no a costa de ellas. El litio es una de las grandes riquezas de Chile, pero debe gestionarse con una visión territorial. No puede ser que mientras hablamos de esta riqueza, las comunidades no tengan agua o luz las 24 horas", afirmó Boric.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Toconao para inaugurar la nueva Planta de Agua Potable Rural, infraestructura clave con resolución sanitaria aprobada y un suministro garantizado mediante 520 arranques domiciliarios.

El proyecto, resultado de una alianza entre el Estado, la comunidad local y la empresa Nova Andino Litio, beneficiará a más de 1.600 habitantes y permitirá concluir la ampliación del Complejo Educacional Toconao, que presenta un 99% de avance físico y duplicará su capacidad para 480 estudiantes.

El alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, destacó que con este proyecto "ya no se necesitará traer agua desde Calama ni trasladarla desde San Pedro para llenar los estanques del complejo educacional".

El Presidente Boric cerró su visita comprometiendo que, para marzo de 2026, estarán listos los decretos de restitución de tierras fiscales para las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama.