Alerta amarilla en El Loa por intensas lluvias altiplánicas

El Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial de Antofagasta, declararon alerta amarilla para la Provincia de El Loa ante las intensas lluvias altiplánicas, que incluso han generado tormentas eléctricas en sectores cordilleranos y precordilleranos, con especial afectación en localidades como Ollagüe, Alto El Loa y Atacama La Grande.

El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, apuntó que "en el caso de la comuna de Ollagüe, hay ocho personas albergadas que quedaron varadas en el Complejo Fronterizo" local, el que justamente suspendió su operación este viernes.

Además de los cortes preventivos de tránsito en las rutas 27-CH y 21-CH, la autoridad añadió que "se han cerrado preventivamente los complejos fronterizos de Hito Cajón y de Jama, y se ha suspendido la atención de los servicios nacionales en este último".