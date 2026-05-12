Alumna de octavo básico quedó inconsciente tras ser golpeada por compañera en Antofagasta

Un nuevo episodio de violencia escolar se registró en la Región de Antofagasta, donde una estudiante de 13 años, de octavo básico, quedó inconsciente tras ser golpeada por una compañera de primero medio al interior del Liceo Artístico Armando Carrera.

De acuerdo al padre de la menor, la víctima se dirigía al baño cuando se encontró la agresora, quien estaba con su hermano, y comenzó a golpearla. "La tira al piso y comienza a azotarle la cabeza contra el piso; mi hija perdió el conocimiento y ella siguió azotándole la cabeza", relató.

Asimismo, la joven, quien ocupaba lentes, fue golpeada con estos mismo y una vez en el piso pateada por la estudiante agresora, que era acompañada por un tercero que impedía que el resto de estudiantes prestara auxilio.

La situación fue captada por las cámaras del establecimiento y puso en cuestionamiento a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), ya que la familia de la víctima denunció una negligencia en los protocolos de convivencia escolar.

"Mi hija buscó hace varias semanas a la encargada de convivencia escolar, la cual nunca la atendió, nunca le dio importancia al tema", afirmó el padre de la joven.

Asimismo, señaló que "de todo corazón, lo que espero es que se ponga fin a la violencia en general. Mi hija está bien, gracias a Dios fue atendida, está con dolor, está en shock aún, pero sinceramente creo que hay que sacar este tema de la violencia, sobre todo en los colegios".

La estudiante agredida se encuentra recuperándose en su domicilio, con graves secuelas emocionales y miedo de regresar a clases; mientras, la alumna de primero medio fue detenida y pasó a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta por el delito de lesiones.

La familia no descarta acciones legales contra el establecimiento y la CMDS por la falta de protección.