Antofagasta: Falta de quórum impidió votar presupuesto municipal 2019

Sólo cinco de los diez concejales concurrieron este viernes a la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Antofagasta en la que se llevaría a votación por segunda vez el presupuesto para el ejercicio del año 2019.

El presupuesto 2019 fue presentado en octubre pasado y discutido en 10 mesas de trabajo a partir de esa fecha y por falta de quórum quedó automáticamente aprobado.

Al respecto la alcaldesa Karen Rojo dijo que “según la facultad que tiene nuestro municipio nosotros vamos a aprobar en primera instancia el presupuesto 2019 que fue presentado la primera vez, además hemos hecho 10 sesiones de trabajo con los concejales en donde lamentablemente no asistieron todos, entonces no hay pretexto para no haber aprobado y no asistir como corresponde a esta votación”.

Por su parte el concejal Gonzalo Santolaya calificó como “lamentable y vergonzoso” la situación ocurrida y dijo que “el seno de la democracia comunal es este lugar y aquí es donde uno debe plantear sus inquietudes y sus diferencias respecto de los temas. Es una vergüenza lo que ha ocurrido, estaba el compromiso de los concejales”.

De acuerdo a la normativa vigente el concejo municipal puede disminuir o modificar la distribución de gastos presentada por la alcaldesa, salvo aquellos establecidos por la ley o por un convenio celebrado por la casa consistorial.

Los ediles que se ausentaron de la sesión fueron Luis Aguilera, Ignacio Pozo, Camilo Kong, Jonathan Velázquez y Doris Navarro