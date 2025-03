Antofagasta lidera comunas con entrega de licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos

La Municipalidad de Antofagasta encabeza la lista de comunas que entregaron licencias de conducir a personas registradas como deudores de pensión de alimentos, con un total de 172 documentos entregados entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, según el último informe de la Contraloría General de la República (CGR).

El Director de Tránsito de Antofagasta, Rodrigo Muñóz, explicó que desde que se promulgó la Ley se realiza un control y revisión de la hoja de vida del conductor que se entrega a través del Registro Civil, información que en algunos casos no estaba actualizada.

“Seguramente en alguno de esos casos pudo haberse pasado que alguna persona de pensión de alimentos haya llevado su licencia sin haber cancelado o teniendo el castigo respectivo. Sin embargo, después de eso, nosotros tomamos las cartas en el asunto, en julio del año 2024, cuando ya tuvimos conocimiento de que estaba este espacio, que se podría decir, y comenzamos a hacer la revisión directamente en el juzgado” indicó.

La Dirección de Tránsito municipial afirma que desde julio del año pasado no se han emitido más licencias a personas con deudas por pensión de alimentos y que existen más de 200 licencias retenidas para personas que, mientras no regularicen su situación, no podrán venir a retirar su licencia de conducir.

Por ahora, la Municipalidad de Antofagasta indicó que no ha recibido notificación formal sobre eventuales sanciones ni tampoco cuenta con el detalle del informe de la CGR, el que pone en este listado a otras cinco comunas del país que también superaron las 100 licencias entregadas en estas condiciones: La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).