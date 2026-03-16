Expertos por aprobación de Kast tras anuncio de indultos: "Podría acortar su luna de miel"

El Presidente José Antonio Kast cerró sus primeros días de mandato con una aprobación del 47% y una desaprobación del 30% según cifras de las encuestas Criteria y Pulso Ciudadano, correspondientes a la segunda semana de marzo.

Sin embargo, expertos advierten que algunas de sus primeras medidas, como el anuncio de estudiar indultos para uniformados condenados por hechos ocurridos en el estallido social, podrían generar rechazo o polarización en la opinión pública.

El analista político Rafael Sousa, académico de la Universidad Diego Portales, sostuvo que el resultado de los sondeos evidencia los temas polarizantes sobre los anuncios de materia económica y de seguridad: "La aprobación que muestra el Presidente Kast es similar a la de sus antecesores en sus primeras mediciones. En este sentido, no hay mucha novedad", explicó.

"Pero esta encuesta le sirve al Gobierno para tomar nota de que su aprobación no está cerca del 58% con que el presidente ganó la segunda vuelta, sino algo por debajo de la suma de lo que él, Kaiser y Mattei obtuvieron en la primera vuelta", enfatizó el profesor.

"Habrá que observar el efecto de algunos hechos, como la alta exposición que tuvo siendo Presidente electo, lo que podría acortar su luna de miel; que tempranamente haya puesto en la agenda un tema polarizante como es el de los indultos y la reacción que la opinión pública tenga frente a los primeros anuncios y medidas en materia económica y seguridad", complementó.

PS: "Señales de retroceso"

Otro frente de batalla se ha abierto con la Ley de las 40 Horas. El Ejecutivo confirmó que analiza correcciones en su implementación debido a diferencias de interpretación con la Dirección del Trabajo (DT). Aunque se aclaró que no se busca eliminar la ley, sino dar "orden y claridad", la medida ha sido recibida con recelo por los sectores que impulsaron la norma original.

En esa línea, la diputada Ximena Ossandón (RN), la vicepresidenta de la Cámara Baja, valoró que Kast "ha hecho honor al título 'Gobierno de Emergencia', porque inmediatamente el mismo día, incluso de que fue el cambio de mando, ya estaba en el terreno trabajando".

"Esa rebaja de impuestos a las empresas es justamente para reactivar la economía. A mí me parece muy poco serio que un grupo que estuvo durmiendo en los laureles empiece a criticar desde el día uno, dado el estado que ellos mismos dejaron la economía del país", fustigó.

En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) advirtió que las señales de retroceso en derechos sociales podrían perjudicar el dialogo político: "Solo son un par de días de Gobierno donde hay muchos anuncios, pero nada concreto. Lo que sí, las señales de retrocesos en derechos sociales, en 40 horas, la eventualidad de un indulto, son factores, a mi juicio, muy complejos que pueden hacer muy difícil el diálogo político y la convivencia también", cuestionó el parlamentario.