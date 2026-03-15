Resumen: La U volvió a ganar, la UC tropezó y Limache lidera a la espera del duelo de Colo Colo

Este fin de semana se disputó gran parte de la séptima fecha de la Liga de Primera, que hasta el momento ha quedado marcada por el triunfo de Universidad de Chile sobre el campeón Coquimbo Unido, el nuevo tropiezo de Universidad Católica y la goleada de Deportes Limache, que asaltó el liderato a la espera de lo que haga Colo Colo en su duelo de este lunes.

El conjunto limachino tomó la punta del torneo con una gran actuación, un 2-5 sobre un complicado Cobresal en El Salvador, en un partido donde la figura fue Daniel "Popín" Castro, con un doblete.

La victoria dejó a los Tomateros con 14 unidades, dos más que Colo Colo, que debe enfrentar a Huachipato este lunes, en el cierre de la fecha, a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.

Al segundo puesto trepó Ñublense, que cosechó un empate 2-2 ante Deportes La Serena. Los chillanejos tienen 12 positivos, los mismos que el cuadro albo.

Cuarto en la tabla con 11 unidades está la UC, que sumó su segundo partido sin ganar, tras salvar, después de un errático partido, un empate 2-2 ante Everton, que salió de la zona de descenso.

Igualadado también con 11 puntos está Universidad de Concepción en el quinto puesto, tras conseguir un importante triunfo por 1-0 sobre Palestino.

La U, por su parte, tuvo una revitalizadora victoria. Tras la salida de Francisco "Paqui" Meneghini el martes, el cuadro azul afrontó un partido vital ante Coquimbo Unido y con el técnico interino Jhon Valladares, ganó por 0-1 a los piratas.

Quien quedó complicado es Deportes Concepción, que perdió por 3-0 ante Audax Italiano en La Florida. El resultado dejó a los lilas en el último lugar de la tabla, y sin técnico, ya que dejó el club Patricio Almendra.

La séptima fecha se completará este lunes, con el duelo entre Unión La Calera y O'Higgins, a las 18:00 horas, y el choque de Colo Colo y Huachipato, a las 20:30 horas.

La octava fecha, en tanto, se disputará el fin de semana del 5 de abril, ya que la Liga de Primera tendrá un receso debido al inicio del nuevo torneo del fútbol chileno, la Copa de la Liga.

Los resultados de la séptima fecha

Tabla de posiciones

Goleadores

Agenda octava fecha (programación por definir)

Deportes Concepción vs. Colo Colo. Estadio "Ester Roa"

Coquimbo Unido vs. Cobresal. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. Estadio Nacional

Deportes Limache vs. Unión La Calera. Estadio por definir

O'Higgins vs. Audax Italiano. Estadio El Teniente

Universidad Católica vs. Palestino. Claro Arena

Everton vs. Ñublense. Estadio Sausalito

Huachipato vs. Universidad de Concepción. Estadio Huachipato

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.