"One Battle After Another" fue la gran ganadora de los Oscars 2026 con seis galardones

La película "One Battle After Another" se convirtió en la gran ganadora de los Oscar 2026 con un total de seis estatuillas.

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson se quedó con el premio a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor Secundario (Sean Penn), entre otros.

"One Battle After Another" llegaba como la segunda favorita de la noche con 13 nominaciones detrás de las históricas 16 postulaciones de "Sinners".