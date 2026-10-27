Antofagasta suma nuevos buses eléctricos para la línea 114

Siete nuevos buses eléctricos se incorporaron formalmente al transporte público de Antofagasta para renovar parte de la flota de la línea 114 del TransAntofagasta, gracias a una iniciativa financiada con recursos del Gobierno Regional y aprobada por el Consejo Regional (CORE).

La adquisición fue posible mediante el programa "Renueva Tu Micro 2025", permitiendo que el GORE destinara más de 924 millones de pesos para apoyar la inversión realizada por siete propietarios de la mencionada línea.

"En estos proyectos los empresarios realizan una inversión importante, y el Consejo Regional aporta con fondos que permiten que esa inversión no sea tan pesada", señaló el Gobernador Regional, Ricardo Diaz.

Con esta entrega, la capital regional alcanza un total de 28 buses eléctricos operativos, quedando otras 27 unidades pendientes de llegada, mientras se proyecta expandir la electromovilidad hacia Calama y Tocopilla.

Las nuevas máquinas tienen capacidad para 61 pasajeros, incorporan piso bajo, aire acondicionado (frío/calor), wifi, puertos USB, cámaras de seguridad, sensores de punto ciego y un ahorro energético del 60% frente al diésel.

Desde el gremio, el conductor Danilo Arriagada valoró que la modernización también mejorará las condiciones laborales: "El conductor va a andar más tranquilo, no van a andar corriendo tanto como se hace ahora", destacando que operarán con sueldos más estables.

Finalmente, las autoridades llamaron a los usuarios a cuidar las máquinas, especialmente pensando en los niños y adolescentes que utilizan el servicio a diario.