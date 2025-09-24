Asaltantes de almacenes cumplirán penas que suman 31 años de cárcel en Antofagasta

El Tribunal Oral de Antofagasta condenó a dos ciudadanos colombianos a penas que suman 31 años de cárcel por su participación en una violenta seguidilla de robos a pequeños almacenes en Antofagasta, donde actuaban con extrema violencia y varios afectados resultaron con lesiones debido a golpes.

Para Víctor Leudo Córdova la justicia dictó una pena de 13 años de presidio por tres delitos de robo con intimidación. Su compatriota Luis Ruiz Escobar recibió una sentencia de 15 años y un día por cinco delitos de robo con intimidación y violencia, además de 3 años y un día por porte ilegal de arma de fuego prohibida.

Según la investigación, ambos sujetos participaron en diversos asaltos cometidos entre mayo y junio de 2024, que afectaron a establecimientos comerciales en calles como Nilda Madrid, Hernán Naranjo, Talcahuano, Peine, Araucanía, Punta Arenas y Calbuco, donde los imputados intimidaban a los empleados con armas que aparentaban ser de fuego, exigiendo dinero y especies personales.

La SIP de Carabineros y la Fiscalía identificaron y capturaron a los sospechosos en procedimiento policial que permitó la recuperación de una pistola adaptada para el disparo, que habría sido utilizada en los asaltos.

El Tribunal determinó que las penas impuestas deberán cumplirse de manera efectiva, descontando el tiempo que ambos han permanecido en prisión preventiva desde el 26 de junio de 2024.