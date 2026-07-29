Autoridad sanitaria confirmó foco de mosquito del dengue en pantano urbanos de Antofagasta
Instituto de Salud Pública ratificó el hallazgo de una larva en un apozamiento de agua en el sector Bellavista y activó protocolos de fumigación e inspección domiciliaria.
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La Seremi de Salud de Antofagasta ratificó el hallazgo de un nuevo foco del mosquito aedes aegypti en la capital regional, específicamente en un terreno ubicado en calle Bellavista, donde el afloramiento de agua generó un pantano urbano.
El descubrimiento del insecto que transmite enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya se concretó en el marco de los programas de vigilancia entomológica que la autoridad sanitaria despliega en zonas con acumulación de aguas lluvias o estancadas.
El jefe regional de la cartera, Rodrigo Medina, detalló que tras tomar muestras preventivas en los apozamientos del sector, el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó un resultado positivo correspondiente a un ejemplar en estado larvario, detectado en un criadero mixto junto a la especie común culex.
La autoridad precisó que este caso corresponde al foco número 18 detectado en la comuna y aclaró que geográficamente no guarda relación con el perímetro del primer vector detectado en la zona del Polideportivo Centenario. Los análisis fueron viabilizados tras la coordinación con los nuevos propietarios del predio, quienes iniciarán faenas de mitigación en el terreno.
En cumplimiento con las directrices ministeriales para la contención del vector, el seremi explicó "de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud, corresponde la intervención de la zona en un radio de 200 metros. En los primeros 100 metros realizaremos acciones de inspección domiciliaria y fumigación, mientras que los otros 100 metros sólo inspecciones, a menos que nos encontremos con un nuevo foco".
Medina agregó "solicitamos a la ciudadanía colaborar en la vigilancia, permitir el acceso a las viviendas al personal debidamente identificado y evitar mantener recipientes con agua en los patios u objetos en desuso que puedan acumular líquido, pues ese es el hábitat típico del zancudo".
Las labores de fiscalización e inspección en terreno por parte de la Autoridad Sanitaria comenzaron en las últimas horas a desplegarse formalmente en el perímetro afectado.