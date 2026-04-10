Autoridades descartan toma ilegal en sector sur de Antofagasta

Una fiscalización preventiva realizaron las seremis de Bienes Nacionales y Obras Públicas en el sector Llullaillaco en el sector de Antofagasta, tras diversas denuncias ciudadanas sobre presuntos intentos de tomas de terrenos.

En el lugar, la autoridad verificó que las faenas corresponden al desarrollo de un proyecto de rediseño del control aluvional para la quebrada de la Universidad de Antofagasta, donde se realizan calicatas y análisis de suelo que permitan determinar las características técnicas del terreno y así implementar infraestructura que proteja a la población ante eventuales aluviones.

Al respecto, el Seremi del MOP, José Fuentes, aclaró: "Estamos realizando estudios topográficos, al parecer existió una confusión al malinterpretar las labores propias de ingeniería con eventuales intentos de ocupaciones".

La titular de Bienes Nacionales en la región, Camila Alonso, señaló que "pudimos constatar en terreno que se trata de estudios del MOP que tienen por finalidad diseñar una quebrada aluvional que garantice seguridad y mejor calidad de vida a las familias".