Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.1°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Brote de sarna noruega en Hospital de Antofagasta: 19 infectados

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Hospital Regional de Antofagasta advirtió sobre un brote de sarna noruega que afecta a un total de 19 personas en el recinto asistencial.

De acuerdo a información preliminar, su aparición se dio en el sexto piso del hospital y afecta a una persona en situación de calle y 18 funcionarios.

El personal inició una investigación para determinar cuáles fueron los motivos del contagio y por qué se habría producido. Además, se tomaron las medidas de seguridad tendientes a proteger a los demás pacientes que se encuentran al interior del recinto.

Síguenos en Google News
Las + leídas