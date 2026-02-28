Brote de sarna noruega en Hospital de Antofagasta: 19 infectados

El Hospital Regional de Antofagasta advirtió sobre un brote de sarna noruega que afecta a un total de 19 personas en el recinto asistencial.

De acuerdo a información preliminar, su aparición se dio en el sexto piso del hospital y afecta a una persona en situación de calle y 18 funcionarios.

El personal inició una investigación para determinar cuáles fueron los motivos del contagio y por qué se habría producido. Además, se tomaron las medidas de seguridad tendientes a proteger a los demás pacientes que se encuentran al interior del recinto.