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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Cámaras de vigilancia permitieron detención de microtraficante en feria de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Imputado, de 40 años y con detenciones anteriores por el mismo delito, fue sorprendido comercializando dosis en la vía pública mediante el sistema municipal de monitoreo.

Cámaras de vigilancia permitieron detención de microtraficante en feria de Antofagasta
 Ilustre Municipalidad de Antofagasta
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Un hombre de 40 años fue detenido por Carabineros de la Segunda Comisaría de Antofagasta, tras ser detectado por las cámaras de televigilancia municipal mientras transaba drogas a plena luz del día en la vía pública, en el sector de la feria Pantaleón Cortés, sector norte de la capital regional.

El comisario de la unidad policial, mayor Patricio Vargas, explicó que "las cámaras detectan un sujeto vendiendo drogas en la vía pública y, gracias al despliegue operativo instalado en el sector conforme al Plan Calles Sin Violencia, se permitió el oportuno actuar de la patrulla SIP. Se logró la detención de un sujeto adulto chileno con antecedentes previos por microtráfico".

El director municipal de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, valoró que "el despliegue de Carabineros en las poblaciones está llegando más rápido a los procedimientos, todo por la coordinación y esta alianza estratégica con la municipalidad".

El imputado y todos los medios de prueba quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Antofagasta para su respectiva audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía.

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