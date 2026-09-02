Carabineros detuvo a sospechoso de homicidio en Calama: abandonó a la víctima en hospital

Un hombre adulto fue detenido este miércoles por Carabineros de la Primera Comisaría de Calama por su presunta participación en el homicidio de un sujeto que fue abandonado con heridas cortopunzantes en el Hospital Carlos Cisternas.

La alerta se activó pasada la una de la madrugada, luego de que desconocidos dejaran a la víctima en el servicio de urgencia del centro asistencial, donde minutos más tarde se constató su fallecimiento a causa de las estocadas recibidas.

Tras las primeras diligencias, funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) identificaron y ubicaron en la calle Federico Errázuriz el vehículo vinculado al traslado de la víctima y aprehendieron al ocupante.

El Ministerio Público dispuso que el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), en conjunto con peritos del Labocar y la SIP de Carabineros, lidere las pericias para determinar la dinámica exacta del ataque y la responsabilidad del detenido.