Carabineros incautó casi dos toneladas de droga acopiadas entre quebradas en Taltal

Un operativo de alto impacto liderado por Carabineros del OS7 y la Fiscalía Regional de Antofagasta permitió la incautación de 1.845 kilos de marihuana que se encontraban ocultos en una quebrada de difícil acceso en las cercanías de Taltal, en la denominada "frontera profunda", a unos 30 kilómetros de la ruta principal.

El procedimiento se gestó durante la madrugada en el Retén Alemania, cuando una fiscalización vehicular detectó inconsistencias en dos ocupantes de nacionalidad venezolana, activándose un despliegue aéreo con apoyo del helicóptero de Carabineros, el que permitió divisar el acopio de droga entre los cerros del desierto.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la relevancia de este golpe al narcotráfico bajo la doctrina del "tapón estratégico". "Lo que estamos haciendo es efectivamente crear una barrera que contiene el ingreso de droga hacia el cono sur. Quien no entienda este concepto estratégico podría cometer el error de solo estar administrando el flujo", puntualizó.

Por su parte, el Jefe de Zona de Carabineros, General Cristian Montre, subrayó "Nuestros ojos están puestos precisamente donde el crimen organizado cree que no estamos. Estamos encontrando droga que por mucho tiempo seguramente se estuvo acopiando en la región".

Los dos detenidos, quienes se encuentran en situación migratoria irregular, fueron puestos a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, mientras el Ministerio Público realiza pericias para establecer la trazabilidad financiera de la organización criminal detrás del millonario cargamento.

Cifra Histórica

Con este procedimiento, la Región de Antofagasta alcanza las 24 toneladas de sustancias ilícitas incautadas en lo que va de 2026, cifra que duplica los registros de la misma fecha del año anterior.

Este avance es parte del "Plan Escudo en Ruta", que integra el trabajo conjunto de Carabineros, Fiscalía, PDI y el Servicio Nacional de Aduanas.

Al respecto, el Prefecto Inspector de la PDI, Freddy Castro, enfatizó la necesidad de sumar recursos tecnológicos frente a la extensión del territorio. "Entendemos que los delitos en Antofagasta tenemos que tomarlos como un tema país; sumar recursos es la única forma en que le daremos lucha al crimen organizado", puntualió.