Carabineros incautó más de 2,7 toneladas de marihuana en 48 horas en la Región de Antofagasta

Con la incautación de más de 2.700 kilos de marihuana, 290 frascos de ketamina líquida y otras especies, culminaron cuatro operativos del OS7 de Carabineros desarrollados en un margen de 48 horas, en el marco de investigaciones, controles en rutas y allanamientos a inmuebles en las regiones de Antofagasta y Metropolitana.

El primero de estos operativos fue desarrollado por la sección OS7 Antofagasta y permitió desbaratar una organización criminal de origen colombiano, contemplando allanamientos simultáneos en la Región Metropolitana, donde hubo detenidos y se incautó un total de 1.463 kilos de marihuana, teléfonos celulares y otros elementos asociados al delito.

"Personal de OS7 Antofagasta, apoyado por OS7 de Santiago y personal del GOPE, terminan efectuando el ingreso a cinco inmuebles, deteniendo un total de cinco personas, todas ellas de nacionalidad colombiana, cuatro de ellas irregulares", señaló el jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre,

Los otros tres procedimientos fueron desarrollados por la sección OS7 El Loa en la comuna de Calama, donde fueron intervenidos dos centros de acopio. En uno fue detenido un sujeto y se incautaron 963 kilos 600 gramos de marihuana; mientras que en el otro se incautaron 290 kilos de marihuana elaborada y tres sujetos resultaron detenidos.

El último operativo se desarrolló en el marco de un control vehicular, procedimiento que dejó al descubierto en el maletero de un automóvil 290 frascos de ketamina líquida, cuyo conductor, además, portaba tres licencias de conducir falsificadas, por lo que fue aprehendido.

Los 10 detenidos, seis ciudadanos colombianos y cuatro bolivianos, tras ampliarse su detención serán formalizados en las próximas horas ante el Juzgado de Garantîa, a quienes la Fiscalia evalúa imputarles el delito de asociación criminal.

Decomisos triplican registros del año anterior.



En lo que va del año, solo en la Región de Antofagasta se han incautado más de 50 toneladas de droga, de las cuales cerca de 34 toneladas han sido decomisadas por Carabineros, lo que representa 2.7 veces más de lo que se registró a la misma fecha el año anterior.

Al respecto, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó "Aumentó explosivamente la incautación de marihuana, aumentó explosivamente la incautación de ketamina, aproximadamente un 267 por ciento en relación al año pasado, y también aumentó la incautación de clorhidrato de cocaína".