Choque de motos en Circo de Taltal no dejó lesionados graves

El Circo Chino de Pekín confirmó que sus motociclistas no sufrieron lesiones mayores producto del accidente ocurrido durante este fin de semana en una función en Taltal, mientras realizaban el denominado "globo de la muerte".

Tras la viralización de un video que muestra el accidente, Juan Arroyo, representante del circo, explicó que "los artistas no dependen solamente de él, dependen de los otros y de las máquinas, y una de las motos falló, se le salió la correa y al fallar una moto se descontrola todo y chocaron entre los cuatro".

"Afortunadamente no pasó nada, no les pasó nada. Uno de ellos presentó molestias en una costilla, se le llevó al hospital, le hicieron radiografías y no tiene nada, no tiene fracturas, solamente un poco de dolor y hoy amaneció súper bien, así que están los cuatro en perfectas condiciones", dijo.

Arroyo insistió en que "siempre se corre riesgo, y el globo de la muerte es uno de los actos más riesgosos que existe en el mundo del circo".

Además, el representante aseguró que están trabajando para poder retomar la acrobacia, pero que se han visto atrasados por la falta de respuestos para las motocicletas afectadas en la zona.