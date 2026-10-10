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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Controlan emergencia química que dejó cinco lesionados en Mejillones

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

El volcamiento de un contenedor con ácido nítrico obligó a evacuar un radio de 300 metros. Este sábado seguía pendiente su retiro.

El conductor del camión fue detenido y el alcalde cuestionó el tránsito de cargas peligrosas por zonas urbanas pese a existir rutas alternativas.

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La emergencia provocada por el volcamiento de un contenedor con ácido nítrico en Mejillones fue controlada, informaron este sábado la Dirección Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres (DCGRD) y Senapred, mientras sigue pendiente el retiro del contenedor.

El accidente, ocurrido este viernes enavenida Serrano con Los Fertilizantes, dejó cinco personas lesionadas y obligó a realizar una evacuación preventiva en un radio de 300 metros.

El volcamiento generó una densa nube de emanaciones tóxicas que movilizó a personal de Bomberos, Carabineros y equipos de emergencia.

El teniente coronel Néstor Romo, de Carabineros, confirmó que "han llegado cinco personas lesionadas al Hospital Regional", detallando que tras la evaluación médica "hay tres que están de carácter leve y otras dos que están en observación".

Asimismo, la autoridad policial indicó que "el conductor del camión se encuentra detenido por infracción al artículo 308 del Código Penal, que está relacionado con la contaminación ambiental".

Tránsito de carga peligrosa por zonas urbanas

El alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, manifestó su preocupación por el riesgo al que se expone a la comunidad y cuestionó que los transportistas utilicen rutas urbanas a pesar de existir vías alternativas.

"Si no hubiera otra salida, no tendríamos justificación, pero hay una tremenda salida y no entiendo por qué ellos insisten en pasar por este lado", expresó.

La autoridad comunal anunció que impulsará medidas para prohibir el tránsito de camiones con cargas peligrosas por el radio urbano.

La DCGRD y Senapred coordinaron los perímetros de seguridad y la evacuación de los sectores Bonanza y Barrio Industrial. Según informaron ambos organismos, la empresa especializada Ambipar está a cargo de las labores de retiro del contenedor.

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