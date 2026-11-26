El seremi de Obras Públicas de Antofagasta, José Fuentes, se reunió en las últimas horas en Santiago con el subsecretario del ramo, Nicolás Balmaceda, el gobernador regional, Ricardo Díaz, y el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, con el fin de coordinar acciones frente a los requerimientos de agua potable y saneamiento de la comuna.

La cita dio continuidad al trabajo técnico desarrollado en la región junto a Capra, representantes municipales, concejales y entidades como la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Dirección General de Aguas (DGA) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Según lo informado por el MOP, en la comuna se ejecuta la habilitación de una piscina de infiltración en la planta de tratamiento de aguas servidas, financiada por el Gobierno Regional con una inversión cercana a los $244 millones, la que presenta un 40% de avance físico, capacidad aproximada de 9.100 metros cúbicos y término contractual programado para diciembre de 2026.

En paralelo, la DOH avanza hacia la adjudicación en diciembre de obras de conservación de redes de agua potable rural por unos $337 millones, con 160 días corridos de plazo para reponer 1.300 metros de tuberías, reconectar nueve arranques domiciliarios y conservar seis cámaras de válvulas.

Al respecto, el seremi Fuentes indicó que el propósito es "seguir fortaleciendo la coordinación con las autoridades comunales y regionales, escuchar las necesidades de los vecinos y avanzar en una planificación que permita construir respuestas sostenibles para San Pedro de Atacama".

En tanto, el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, planteó la necesidad de acortar los tiempos habituales del aparato público frente a la situación sanitaria de la comuna.

"Poder tener la solución en los tiempos que se requiere; no como se ha planteado ahora con los ritmos del aparato público, finalmente llegar a tener una solución de aquí a cinco o seis años más, sino que con la urgencia que requiere San Pedro de poder abordarlo en estas tres etapas: de urgencia, de transición y la solución definitiva", manifestó.

En materia de planificación, el ministerio alista dos estudios de factibilidad integral para los sistemas de agua potable y aguas servidas, de 24 meses de desarrollo cada uno: el primero con presupuesto referencial de $850 millones y licitación estimada para marzo de 2027, y el segundo por $1.000 millones, con licitación prevista para junio del mismo año.