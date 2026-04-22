Delegación clausuró discoteca en Antofagasta tras asesinato de estudiante de ingeniería

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta decretó la clausura definitiva del local nocturno "Congo", ubicado en la Avenida Universidad de Chile, sector sur de la capital regional, donde un joven de 21 años fue asesinado la madrugada del pasado domingo.

La víctima, identificada como Edison Araya Dos Santos, estudiante de ingeniería civil mecánica de la Universidad de Antofagasta, falleció tras recibir un disparo por la espalda en el estacionamiento del recinto.

De acuerdo con el informe de Carabineros, el crimen tiene relación directa con el funcionamiento del local, ya que se originó tras una riña en la que habrían participado dos sujetos de nacionalidad extranjera.

Uno de los puntos más críticos que motivó el cierre fue el testimonio de clientes y acompañantes de la víctima, quienes denunciaron que los guardias de seguridad del establecimiento se negaron a intervenir, no prestaron primeros auxilios y tampoco llamaron a las unidades de emergencia mientras el joven agonizaba en el lugar.

Al respecto, la delegada presidencial Katherine López señaló que "he instruido a funcionarios de la Delegación que concurran a la clausura del sector donde el fin de semana ocurrió el asesinato de una persona de 21 años. La resolución faculta la clausura frente a estos hechos que son graves y de alto impacto para la ciudadanía".

Esta clausura se ejecutó bajo las facultades de la Ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que permite el cierre de locales donde se cometan delitos o que representen un peligro para la seguridad pública.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI continúa con las diligencias para dar con el paradero del autor del disparo, en un caso que ha generado profunda indignación en la comunidad antofagastina.