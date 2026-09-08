Dos menores de edad fueron detenidos por homicidio de adolescente en Calama

Hasta el próximo viernes se amplió la detención de dos adolescentes de 15 y 16 años aprehendidos por su presunta responsabilidad en el homicidio con arma cortopunzante de un muchacho de 15 años el pasado 3 de septiembre en el sector poniente de Calama.

La indagatoria del equipo ECOH de la Fiscalía y personal especializado del OS-9, Labocar, SEBV y SIP de Carabineros situó a ambos jóvenes en calle Pedro de Valdivia al momento del crimen.

"Los imputados, que serían hermanos, habrían abordado a la víctima en el sector de calle Pedro de Valdivia, en donde le habrían inferido lesiones de gravedad con un arma cortopunzante, las cuales provocaron su muerte cuando era trasladado al SAR Alemania", señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Del mismo modo, el general Cristián Montre, jefe de la Zona de Carabineros, explicó que "desarrollamos un trabajo coordinado y permanente junto al Ministerio Público que permitió avanzar en distintas diligencias, análisis de evidencia y labores de inteligencia policial para entregar una respuesta a la familia y poner a disposición de la justicia a quienes estarían vinculados".

Este martes ambos imputados fueron controlados ante el Juzgado de Garantía de Calama, que aceptó la solicitud del Ministerio Público y amplió la detención de los dos adolescentes por 72 horas, a la espera de informes periciales definitivos.