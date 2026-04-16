En Antofagasta y Calama fueron formalizados estudiantes por amenazas a sus colegios

La Fiscalía Regional de Antofagasta formalizó este jueves a dos adolescentes, de 16 y 17 años, detenidos como presuntos responsables de amenazas que alteraron gravemente el funcionamiento de establecimientos educacionales en las comunas de Antofagasta y Calama.

En la capital regional, la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente formalizó por el delito de desórdenes públicos a un estudiante de 16 años, sindicado como el autor de un rayado en el baño de un colegio del sector norte, donde se advertía un tiroteo programado para este jueves.

En tanto, en Calama, un joven de 17 años fue formalizado por amenazas simples tras realizar publicaciones intimidatorias contra su establecimiento a través de redes sociales.

Ambos adolescentes quedaron con prohibición de acercarse al plantel y sujeción a la vigilancia del Servicio de Reinserción Social Juvenil, decretando el Tribunal, para los dos casos, un plazo de investigación de 60 días.

Detección y sanciones de la CMDS

A estos procesos judiciales se suma el anuncio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta, que logró identificar a tres alumnos responsables de amenazas en una escuela del sector norte.

Uno de los estudiantes ya reconoció su participación, activando de inmediato los protocolos internos.

El secretario ejecutivo de la CMDS, Jonathan Vergara, fue enfático en señalar que se aplicarán medidas ejemplificadoras según el reglamento de convivencia escolar, las cuales podrían incluir la expulsión definitiva.

Por su parte, el alcalde y presidente de la CMDS, Sacha Razmilic, hizo un llamado a los padres "Esto no es un juego, tener más de 15 suspensiones no es motivo de diversión. Vamos a ser drásticos siguiendo los protocolos y el debido proceso", sentenció la autoridad.