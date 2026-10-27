Fiscalía pide 642 años de cárcel para 22 implicados en trata de personas y lavado de activos en Antofagasta

Penas que suman 642 años de cárcel, además de 7.730 UTM en multas y el comiso de bienes, solicitó la Fiscalía Regional de Antofagasta para los 22 integrantes de una estructura criminal transnacional, que operó en la capital regional entre 2020 y 2025 dedicándose a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos.

La organización fue desarticulada en agosto de 2025 en un masivo operativo de la PDI, que permitió rescatar a una veintena de víctimas extranjeras en situación de vulnerabilidad.

Según la investigación, la red operaba a través de cuatro clanes familiares en prostíbulos clandestinos e introducía las ganancias al sistema financiero mediante comercios de fachada y transferencias de bajo monto.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el eje de la acusación es patrimonial: "A una organización criminal no se la vence solo con detenciones, se la vence cuando pierde su dinero. El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo", advirtiendo que también se tramita la extradición de una presunta líder prófuga en Colombia.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó programada para el próximo 30 de noviembre, donde el Ministerio Público presentará ante el tribunal un sólido soporte probatorio compuesto por 79 testigos, 7 peritos y más de 500 documentos.