Fiscalía SAC y OS-9 investigan presuntos preparativos para ocupación ilegal en Antofagasta

Una denuncia de agrupaciones vecinales respecto de la ejecución de extensos trazados, demarcaciones con pintura e instalación de monolitos de cemento a escasos metros del límite urbano en el sector El Huáscar, encendió las alarmas en Antofagasta.

Ante estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación penal con el objetivo de esclarecer el origen y la finalidad de las demarcaciones realizadas por desconocidos en los cerros de la zona sur de la capital regional, que podrían estar relacionadas con preparativos organizados para una ocupación ilegal o la venta ilícita de terrenos fiscales.

La causa quedó bajo la dirección preferente del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Antofagasta, la que instruyó las diligencias respectivas en terreno a la sección especializada OS-9 de Carabineros para identificar a los presuntos responsables de los loteos informales.

Supervisión del patrimonio fiscal y ordenanza municipal

En el plano administrativo, el seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, Patricio Martínez, confirmó que tras recibir la alerta ciudadana se desplegó un equipo técnico en el área expuesta.

"Constatamos la existencia de un trazado y un monolito de hormigón. Al verificar en los registros de Sernageomin, se identificó la existencia de una concesión minera inscrita bajo el nombre 'Gaviota del 1 al 3'. Sin embargo, de acuerdo a la posible ejecución de obras irregulares, informamos a la municipalidad, la cual efectuó una fiscalización y decretó la paralización inmediata de las faenas", señaló la autoridad, precisando que se agilizó la notificación al titular del derecho minero.

La preocupación de los residentes radica en el resguardo de la seguridad del cuadrante, donde dirigentes de las redes de emergencia de los sectores Huáscar y Coviefi coordinaron cuadrillas para desmarcar la zona de manera manual y alertaron sobre riesgos de fraudes en redes sociales.

"Los vecinos estamos todos contactados por distintos grupos de WhatsApp y no vamos a permitir una toma acá en el lado sur", sostuvo Rodrigo Trujillo, dirigente de la Coviefi.

Bienes Nacionales, en tanto, informó a través de una declaración pública que sostendrá una mesa técnica con el municipio el próximo 17 de julio para coordinar las acciones futuras de resguardo.

Del mismo modo, el diputado Sebastián Videla concurrió a la zona para dialogar con los afectados y anunció que complementará el proceso judicial aportando material probatorio al Ministerio Público.

"Estamos actuando con responsabilidad, canalizando esta información ante la institución competente para que se investigue y se esclarezcan los hechos", señaló el parlamentario.